Animeholik Anime Awards 2025: poznaliśmy 10 najlepszych seriali anime roku

Opublikowano wyniki tegorocznego zestawienia Animeholik Anime Awards 2025, które wyłania najlepsze seriale anime emitowane w 2025 roku. Ranking został przygotowany na podstawie ocen oraz popularności tytułów w serwisach MyAnimeList, AniList i Anime-Planet, a w jego ścisłej czołówce znalazły się zarówno wielkie kontynuacje znanych marek, jak i serie, które dla wielu widzów okazały się dużym zaskoczeniem.

Tegoroczna rywalizacja była wyjątkowo zacięta. Na tytuły z top 40 oddano ponad 4 miliony głosów, co sprawia, że pierwsza dziesiątka stanowi przekrojowy obraz gustów fanów anime z całego świata. W zestawieniu znalazły się seriale reprezentujące różne gatunki i style opowiadania - od historycznych intryg, przez widowiskową akcję i dramat psychologiczny, po romans oraz anime sportowe.

1. Kusuriya no Hitorigoto 2nd Season - ocena końcowa: 5,46

Pierwsze miejsce zajęło Kusuriya no Hitorigoto 2nd Season, łączące dramat, tajemnicę, historię i motywy medyczne. Drugi sezon ponownie przenosi widzów do pałacowych korytarzy pełnych sekretów, niedopowiedzeń i politycznych napięć. Maomao, dzięki swojej wiedzy o lekach i truciznach, zostaje wciągnięta w kolejne zagadki, które z czasem odsłaniają znacznie większy spisek. Wraz z rozwojem wydarzeń coraz większego znaczenia nabiera także jej relacja z Jinshim. Produkcja została doceniona za umiejętne połączenie dworskiej intrygi, subtelnego humoru i wyrazistej bohaterki.

2. Ore dake Level Up na Ken Season 2: Arise from the Shadow - ocena końcowa: 5,39

Na drugim miejscu uplasowało się Ore dake Level Up na Ken Season 2: Arise from the Shadow, reprezentujące akcję, przygodę i fantasy. Serial kontynuuje historię Sung’a Jinwoo, który po wydarzeniach z pierwszego sezonu coraz śmielej korzysta z mocy Władcy Cieni. Bohater z jednej strony próbuje ukrywać swój gwałtowny rozwój przed otoczeniem, a z drugiej staje naprzeciw coraz większym zagrożeniom. W tle pojawia się również ostrzeżenie zwiastujące nadchodzącą katastrofę. Produkcja została wyróżniona za widowiskowe walki, efektowną animację oraz satysfakcjonującą drogę bohatera od najsłabszego do najsilniejszego.

3. Boku no Hero Academia: Final Season - ocena końcowa: 5,33

Trzecie miejsce przypadło Boku no Hero Academia: Final Season, czyli akcyjnemu shounenowi z elementami science fiction, szkolnymi i supermocami. Finałowy sezon domyka wieloletnią historię Deku i całego świata bohaterów. Fabuła wchodzi w decydujący moment bitwy między bohaterami a złoczyńcami, koncentrując się między innymi na starciach Deku z Shigarakim oraz All Mighta z All For One. Oprócz widowiskowej akcji serial podejmuje również temat przyszłości społeczeństwa bohaterów po zakończeniu wojny. Wysoka pozycja w rankingu potwierdza, że finał jednej z najpopularniejszych serii ostatnich lat spełnił oczekiwania wielu widzów.

4. Takopii no Genzai - ocena końcowa: 5,32

Czwarte miejsce zajęło Takopii no Genzai, łączące dramat, psychologię i science fiction. To jedna z najbardziej zaskakujących serii w tegorocznym zestawieniu. Tytułowy Takopi, przybysz z Happy Planet, trafia na Ziemię z misją szerzenia szczęścia i spotyka Shizukę, dziewczynkę zmagającą się z samotnością, bólem i przemocą ze strony szkolnych rówieśników. Gdy próby pomocy prowadzą do tragedii, osią historii stają się cofanie czasu i rozpaczliwe próby naprawienia tego, czego nie da się już łatwo odwrócić. Serial został doceniony za mocny, emocjonalny przekaz i mroczny, psychologiczny ton.

5. Tu Bian Yingxiong X - ocena końcowa: 5,25

Na piątym miejscu znalazło się Tu Bian Yingxiong X, znane szerzej jako To Be Hero X. Anime łączy akcję, dramat, tajemnicę i motywy superbohaterskie. Fabuła przedstawia świat, w którym siła bohaterów zależy bezpośrednio od zaufania społeczeństwa - im większa wiara tłumu, tym potężniejsze zdolności, a utrata popularności oznacza utratę mocy. W tym systemie Lin Ling zostaje wciągnięty w grę pozorów po nagłym zniknięciu bohatera Nice i musi odnaleźć się w rzeczywistości kształtowanej przez medialne naciski oraz ranking popularności. Serial wyróżnia się oryginalnym pomysłem na świat przedstawiony i opowieścią o presji społecznej oraz cenie bycia symbolem.

6. Kaoru Hana wa Rin to Saku - ocena końcowa: 5,24

Szóste miejsce przypadło Kaoru Hana wa Rin to Saku, reprezentującemu romans, szkolne realia i okruchy życia. To spokojna historia o dwójce młodych ludzi, których na pierwszy rzut oka dzieli niemal wszystko. Rintaro Tsumugi uczęszcza do liceum dla chłopaków o złej reputacji i pomaga w rodzinnej cukierni, natomiast Kaoruko Waguri jest uczennicą prestiżowej szkoły dla dziewcząt działającej tuż obok. Ich relacja rozwija się mimo uprzedzeń, klasowych różnic i szkolnej rywalizacji. Serial został wysoko oceniony za naturalność, ciepły ton i wiarygodnie poprowadzony wątek uczuciowy.

7. Dandadan 2nd Season - ocena końcowa: 5,23

Na siódmym miejscu znalazło się Dandadan 2nd Season, łączące akcję, komedię, science fiction, elementy supernatural i shounen. Drugi sezon wraca z energią, absurdem i mieszanką grozy oraz humoru, za które widzowie pokochali pierwszą odsłonę. Tym razem Momo, Okarun i Jiji zostają wciągnięci w wydarzenia związane z nawiedzonym domem i złowrogą istotą znaną jako Złe Oko. Produkcja ponownie stawia na dynamiczną akcję, dziwacznych przeciwników i zaskakujące zwroty akcji, nie tracąc przy tym charakterystycznego tonu serii.

8. Guimi Zhi Zhu: Xiaochou Pian - ocena końcowa: 5,22

Ósme miejsce zajęło Guimi Zhi Zhu: Xiaochou Pian, czyli Lord of Mysteries. To anime z pogranicza akcji, dramatu, fantasy, tajemnicy, supernatural i thrillera. Serial przenosi widza do świata przypominającego wiktoriańską epokę, ale przesyconego okultyzmem, tajnymi organizacjami i grozą czającą się w cieniu. Główny bohater, Zhou Mingrui, budzi się w ciele Kleina Morettiego i odkrywa, że rzeczywistość rządzi się zasadami, w których wiedza bywa równie niebezpieczna jak broń. Szukając drogi powrotnej i próbując zrozumieć otaczające go tajemnice, bohater zostaje wplątany w coraz głębszą sieć nadnaturalnych zależności.

9. Kingdom 6th Season - ocena końcowa: 5,21

Dziewiąte miejsce przypadło Kingdom 6th Season, reprezentującemu akcję, historię, tematykę militarną i seinen. Serial ponownie zabiera widzów na pola bitew epoki Walczących Królestw, gdzie stawka od początku jest ogromna. Armia Qin rusza do ofensywy przeciw Zhao, a jednym z kluczowych punktów kampanii staje się Retsubi - miasto będące bramą do państwa Zhao. W centrum konfliktu ponownie znajduje się Shin, który wraz z towarzyszami musi odnaleźć się w wojnie prowadzonej nie tylko siłą, ale także sprytem i strategiczną kalkulacją. Produkcja została wysoko oceniona za rozmach, napięcie i konsekwentne rozwijanie militarnej opowieści.

10. Uma Musume: Cinderella Gray oraz Uma Musume: Cinderella Gray Part 2 - ocena końcowa: 5,19

Pierwszą dziesiątkę zamyka Uma Musume: Cinderella Gray oraz Uma Musume: Cinderella Gray Part 2, sklasyfikowane wspólnie z uśrednioną oceną. To dramatyczne anime sportowe opowiada historię Oguri Cap, utalentowanej zawodniczki z prowincji, która krok po kroku zaczyna przebijać się do wielkiego świata wyścigów. Fabuła nie skupia się na błyskawicznym sukcesie, lecz na stopniowym rozwoju, presji rosnących oczekiwań i kolejnych wyzwaniach, jakie stają przed bohaterką. Seria została doceniona za emocjonalną opowieść o ambicji, ciężkiej pracy i narodzinach legendy.

Tegoroczne Animeholik Anime Awards pokazują, że rok 2025 był dla fanów anime wyjątkowo różnorodny i pełen mocnych premier. W czołówce znalazły się zarówno wielkie kontynuacje znanych marek, jak i tytuły bardziej nieoczywiste, które zdobyły uznanie dzięki oryginalnym pomysłom, dopracowanej fabule i wysokiej jakości wykonania.

Pełne zestawienie dostępne jest na stronie: https://www.animeholik.pl/2026/03/top-40-najlepszych-seriali-anime-2025.html